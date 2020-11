Covid 19 a Napoli: subacquei donano bombole per l’ossigeno alla Croce Rossa (Di mercoledì 18 novembre 2020) Covid 19 a Napoli: la Guardia Costiera in supporto alla raccolta solidale di bombole di ossigeno. Trenta contenitori donati alla Croce Rossa. La Guardia Costiera della Campania, con la regia della Protezione Civile regionale, ha provveduto alla raccolta dei contenitori di ossigeno terapeutico dei centri diving del territorio i quali, al momento, non sono in attività ed hanno espresso il loro intendimento ad offrire un contributo a supporto della collettività. L’iniziativa è stata immediatamente sposata anche da Assobalneari la quale ha offerto un rilevante contributo alla raccolta. Un modo per fronteggiare l’emergenza della carenza di bombole d’ossigeno nelle farmacie di Napoli, un problema drammatico ... Leggi su 2anews (Di mercoledì 18 novembre 2020)19 a: la Guardia Costiera in supportoraccolta solidale didi ossigeno. Trenta contenitori donati. La Guardia Costiera della Campania, con la regia della Protezione Civile regionale, ha provvedutoraccolta dei contenitori di ossigeno terapeutico dei centri diving del territorio i quali, al momento, non sono in attività ed hanno espresso il loro intendimento ad offrire un contributo a supporto della collettività. L’iniziativa è stata immediatamente sposata anche da Assobalneari la quale ha offerto un rilevante contributoraccolta. Un modo per fronteggiare l’emergenza della carenza did’ossigeno nelle farmacie di, un problema drammatico ...

Covid 19 a Napoli, Guardia Costiera in supporto alla raccolta solidale di bombole di ossigeno: 30 contenitori donati alla Croce Rossa.

