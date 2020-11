Così l’Italia è finita in mezzo allo scontro Iran-Canada (Di mercoledì 18 novembre 2020) l’Italia è stata presa in mezzo tra Canada e Iran. Martedì il ministero degli Esteri di Teheran ha convocato l’ambasciatore italiano, Giuseppe Perrone, per protestare contro ciò che ha definito una mancanza di cooperazione da parte del governo di Ottawa in materia di servizi consolari per la grande comunità Iraniano-canadese. Secondo l’Iran, infatti, il Canada starebbe violando i diritti dei 400.000 Iraniani che vivono in Canada. IL RUOLO DELl’Italia Che cosa c’entra l’Italia in tutto questo? Facciamo un passo indietro: nel 2012 il Canada ha interrotto le relazioni diplomatiche con l’Iran, definendo la Repubblica islamica come la più grande minaccia alla sicurezza ... Leggi su formiche (Di mercoledì 18 novembre 2020)è stata presa intra. Martedì il ministero degli Esteri di Teheran ha convocato l’ambasciatore italiano, Giuseppe Perrone, per protestare contro ciò che ha definito una mancanza di cooperazione da parte del governo di Ottawa in materia di servizi consolari per la grande comunitàiano-canadese. Secondo l’, infatti, ilstarebbe violando i diritti dei 400.000iani che vivono in. IL RUOLO DELChe cosa c’entrain tutto questo? Facciamo un passo indietro: nel 2012 ilha interrotto le relazioni diplomatiche con l’, definendo la Repubblica islamica come la più grande minaccia alla sicurezza ...

