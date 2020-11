Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 18 novembre (Di mercoledì 18 novembre 2020) I numeri coronavirus 18 novembre danno ulteriori indicazioni sull’andamento della curva dei contagi in Italia. In un momento in cui le singole situazioni regionali – essendo variegate – sembrano destare un maggiore interesse rispetto al quadro complessivo nazionale, il ministero della Salute (sempre alle prese con le proteste delle regioni per i parametri per la definizione delle zone gialle, arancioni e rosse) ha comunicato che nella giornata di oggi ci sono stati altri 34282 positivi, altri 753 decessi. Dall’inizio della pandemia, in Italia, i casi di coronavirus sono stati 1.272.352 con 42.217 vittime. LEGGI ANCHE > cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 17 ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 18 novembre 2020) I numeri18danno ulteriori indicazioni sull’andamento della curva dei contagi in Italia. In un momento in cui le singole situazioni regionali – essendo variegate – sembrano destare un maggiore interesse rispetto al quadro complessivo nazionale, il ministero della Salute (sempre alle prese con le proteste delle regioni per i parametri per la definizione delle zone gialle, arancioni e rosse) ha comunicato che nella giornata di oggi ci sono stati altri 34282 positivi, altri 753 decessi. Dall’inizio della pandemia, in Italia, i casi disono stati 1.272.352 con 42.217 vittime. LEGGI ANCHE >c’è dic’è dineisuldel 17 ...

AndreaOrlandosp : La Meloni spiega che Polonia e Ungheria stanno mettendo il veto sul recovery perché non vogliono “rinunciare alle r… - DantiNicola : L'Europa sta facendo la sua parte. L'Italia cosa aspetta a presentare i progetti per il #RecoveryFund come altri Pa… - LucaBizzarri : Una cosa mi sconvolge più di altre: noi da ragazzi parlavamo in codice al telefono per comprarci due canne e c’è un… - nonnaangela60 : RT @AndreaOrlandosp: La Meloni spiega che Polonia e Ungheria stanno mettendo il veto sul recovery perché non vogliono “rinunciare alle radi… - fedeonworld : RT @AndreaOrlandosp: La Meloni spiega che Polonia e Ungheria stanno mettendo il veto sul recovery perché non vogliono “rinunciare alle radi… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa c’è Il comandante eroe della Diamond Princess. «Non c’è stato il tempo per avere paura» Corriere della Sera