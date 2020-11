Corsa al vaccino, ora il problema è scegliere quale. L’Ue ha già comprato 1,2 miliardi di dosi da cinque diverse aziende (Di mercoledì 18 novembre 2020) Fra gli oltre 200 vaccini in sperimentazione contro il coronavirus ce ne sono circa 50 che sono stati già testati sull’uomo, e fra essi una manciata è arrivata alle fasi finali, con la possibilità che milioni di dosi potrebbero essere distribuite già entro la fine dell’anno. E questa è sicuramente una buona notizia: tra quelli più vicini alla fase di approvazione ci sono i farmaci messi a punto di Pfizer-BioNthec e Moderna. Entrambi usano il metodo dell’Rna messaggero, ossia viene iniettato nell’organismo un gene sintetico che ordina alle cellule di produrre la proteina Spike di Coronavirus che stimola la reazione del sistema immunitario. I dati preliminari riguardo all’efficacia che abbiamo visto finora sono molto simili: il 90% di protezione per il vaccino Pfizer-BioNTech e il 94,5% per quello di Moderna. Tuttavia, entrambe le prove sono ancora in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 18 novembre 2020) Fra gli oltre 200 vaccini in sperimentazione contro il coronavirus ce ne sono circa 50 che sono stati già testati sull’uomo, e fra essi una manciata è arrivata alle fasi finali, con la possibilità che milioni dipotrebbero essere distribuite già entro la fine dell’anno. E questa è sicuramente una buona notizia: tra quelli più vicini alla fase di approvazione ci sono i farmaci messi a punto di Pfizer-BioNthec e Moderna. Entrambi usano il metodo dell’Rna messaggero, ossia viene iniettato nell’organismo un gene sintetico che ordina alle cellule di produrre la proteina Spike di Coronavirus che stimola la reazione del sistema immunitario. I dati preliminari riguardo all’efficacia che abbiamo visto finora sono molto simili: il 90% di protezione per ilPfizer-BioNTech e il 94,5% per quello di Moderna. Tuttavia, entrambe le prove sono ancora in ...

