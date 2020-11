Coronavirus,Zampa “Faremo di tutto per Natale,ma non come questa estate” (Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Faremo di tutto perchè il Natale sia reso più tradizionale possibile, ma è ovvio che non si potrà minimamente cedere alla tentazione di lasciare, che rivediamo il film che abbiamo già visto durante l'estate”. Queste le parole di Sandra Zampa, esponente del Partito Democratico e sottosegretario al Ministero della Salute, ad Agorà Rai Tre, condotto da Luisella Costamagna, sul prossimo Natale.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Faremo diperchè ilsia reso più tradizionale possibile, ma è ovvio che non si potrà minimamente cedere alla tentazione di lasciare, che rivediamo il film che abbiamo già visto durante l'estate”. Queste le parole di Sandra, esponente del Partito Democratico e sottosegretario al Ministero della Salute, ad Agorà Rai Tre, condotto da Luisella Costamagna, sul prossimo.(ITALPRESS).

CorriereCitta : Coronavirus,Zampa “Faremo di tutto per Natale,ma non come questa estate” - orizzontescuola : Coronavirus, Zampa: “Cittadini e regioni stiano attenti, sennò a Natale avremo un’estate bis - ShastriSuyal : RT @chruggeriTg2: La follia di #Vietnam e #Cambogia: “Non trasmettono il coronavirus”, l’annuncio dell’Oms fa crescere la… - CorriereCitta : Coronavirus, la Sottosegretaria Zampa smentisce un nuovo lockdown totale - zazoomblog : Coronavirus Zampa: “Il modello a fasce di rischio serve per evitare lockdown generalizzato a Natale e Capodanno non… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Zampa Coronavirus, Zampa: “Cittadini e regioni stiano attenti, sennò a Natale avremo un’estate bis Orizzonte Scuola Coronavirus,Zampa “Faremo di tutto per Natale,ma non come questa estate”

ROMA (ITALPRESS) – “Faremo di tutto perchè il Natale sia reso più tradizionale possibile, ma è ovvio che non si potrà minimamente cedere ...

Zone rosse, Zampa a Regioni: “Pazienza o sarà bis estate”

Sandra Zampa, si esprime così sul confronto tra governo e regioni sulle misure adottate per arginare la diffusione del coronavirus ...

ROMA (ITALPRESS) – “Faremo di tutto perchè il Natale sia reso più tradizionale possibile, ma è ovvio che non si potrà minimamente cedere ...Sandra Zampa, si esprime così sul confronto tra governo e regioni sulle misure adottate per arginare la diffusione del coronavirus ...