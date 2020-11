Coronavirus | terapie intensive sopra la soglia critica | occupate al 42% A rischio 17 Regioni | una settimana fa erano 10 – La diretta

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Da 10 a 17nel giro di una. Continua a peggiorare la situazione nellenegli ospedali italiani: in tutto il Paese i posti letto occupati dai malati Covid hanno superato il 42%, ben al didelladel 30% considerata “” dal ministero della Salute per le conseguenze che potrebbero verificarsi sulle altre prestazioni sanitarie. Lo rileva l’Agenas, l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, in base ai dati aggiornati al 17 novembre. I pazienti ricoverati in area medica, invece, sono al 51% a livello nazionale, rispetto a unadel 40%: il dato è stabile, ma ora riguarda 15, a fronte delle 12 di 7 giorni fa. I dati dell’Agenas sono basati su una ...

Pescara. E’ stata superato del 14,6 per cento la soglia di allerta delle terapie intensive in Abruzzo. Il ministero della Salute indica il 30% dei posti disponibili in terapia intensiva come soglia ...PIERO CHIMENTI - Un video che sta diventando virale su WhatsApp ha ripreso 6 ambulanze, provenienti da altri comuni del Gargano, come Ischitella, Vieste, Peschici, Zapponeta, Serracapriola e Foggia in ...