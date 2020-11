Coronavirus, superati i 2 milioni di contagi in Francia ma inizia la decrescita (Di mercoledì 18 novembre 2020) La Francia ha superato i 2 milioni di casi di Covid-19. Ad annunciarlo è il direttore generale di Santé Publique France, Jerome Salomon, in una conferenza stampa. Salomon ha parlato di 'tendenza ... Leggi su leggo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Laha superato i 2di casi di Covid-19. Ad annunciarlo è il direttore generale di Santé Publique France, Jerome Salomon, in una conferenza stampa. Salomon ha parlato di 'tendenza ...

LegaSalvini : MORTI PER COVID, CONTE PEGGIO DI TRUMP: SUPERATI I DECESSI DEGLI STATI UNITI - TgrRai : RT @TgrVeneto: Il presidente Zaia analizza numeri e tendenze dell'epidemia. In vista un confronto di tutte le Regioni con il Governo. C'è f… - romifivestars : Morti per Covid, Conte peggio di Trump: superati i decessi degli Stati Uniti - Il Tempo - TgrVeneto : Il presidente Zaia analizza numeri e tendenze dell'epidemia. In vista un confronto di tutte le Regioni con il Gover… - GiorgioCarbon12 : RT @LegaSalvini: MORTI PER COVID, CONTE PEGGIO DI TRUMP: SUPERATI I DECESSI DEGLI STATI UNITI -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus superati Coronavirus Africa, superati i 2 milioni di contagi Adnkronos Coronavirus, Marsilio: Abruzzo zona rossa? Scelta dolorosa, magari salviamo il Natale

La tenuta del sistema sanitario”. La percentuale di terapie intensive occupate è alta? “Ha superato la soglia di guardia, il 30%, anche se ci sono molte regioni che hanno una percentuale di ...

Il bollettino: 796 nuovi casi e 11 decessi. Focolaio alla casa di riposo di San Giovanni: due morti - Tutti gli aggiornamenti ora per ora

Aggiornamento ore 19. Maestre positive: chiuso l'asilo nido. Il coronavirus è entrato in un’altra struttura di San Quirino. Dopo la casa per anziani e il municipio, casi di positività al virus sono em ...

La tenuta del sistema sanitario”. La percentuale di terapie intensive occupate è alta? “Ha superato la soglia di guardia, il 30%, anche se ci sono molte regioni che hanno una percentuale di ...Aggiornamento ore 19. Maestre positive: chiuso l'asilo nido. Il coronavirus è entrato in un’altra struttura di San Quirino. Dopo la casa per anziani e il municipio, casi di positività al virus sono em ...