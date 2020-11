Coronavirus, Speranza: “Sacrifici sono indispensabili per piegare la curva. Sindaci hanno ruolo chiave per evitare assembramenti” (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Siamo dentro una gestione tutt’altro che semplice di una epidemia che ha ricominciato a colpire l’Occidente e l’Italia. C’è bisogno di una relazione positiva e costante tra diversi livelli istituzionali. Per vincere la sfida è necessario il massimo della sinergia istituzionale e collaborazione, come abbiamo fatto a marzo-aprile quando per la prima volta il virus ci ha colpito. Il livello oggi del quadro di circolazione del virus ci deve far tenere il massimo livello di attenzione“. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel suo intervento online all’Assemblea Anci 2020. “Quando si chiudono attività economiche e commerciali si chiedono dei sacrifici e noi siamo molto consapevoli dei sacrifici che stiamo chiedendo. Ma sono indispensabili perché senza di questi la curva non è piegabile. Farli serve a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Siamo dentro una gestione tutt’altro che semplice di una epidemia che ha ricominciato a colpire l’Occidente e l’Italia. C’è bisogno di una relazione positiva e costante tra diversi livelli istituzionali. Per vincere la sfida è necessario il massimo della sinergia istituzionale e collaborazione, come abbiamo fatto a marzo-aprile quando per la prima volta il virus ci ha colpito. Il livello oggi del quadro di circolazione del virus ci deve far tenere il massimo livello di attenzione“. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto, nel suo intervento online all’Assemblea Anci 2020. “Quando si chiudono attività economiche e commerciali si chiedono dei sacrifici e noi siamo molto consapevoli dei sacrifici che stiamo chiedendo. Maperché senza di questi lanon è piegabile. Farli serve a ...

