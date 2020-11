Coronavirus: rallentano i consumi (-8,1%), la stima di Confcommercio (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il rallentamento colpisce in primo luogo la filiera del turismo, dei servizi per il tempo libero ed i trasporti con riduzioni della domanda che si avvicinano a quelle registrate a marzo in occasione dello scoppio dell’emergenza Coronavirus Leggi su firenzepost (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il rallentamento colpisce in primo luogo la filiera del turismo, dei servizi per il tempo libero ed i trasporti con riduzioni della domanda che si avvicinano a quelle registrate a marzo in occasione dello scoppio dell’emergenza

FirenzePost : Coronavirus: rallentano i consumi (-8,1%), la stima di Confcommercio - losmadonno : RT @lucabattanta: Se chiudi tutto non si fanno gli investimenti... - lucabattanta : Se chiudi tutto non si fanno gli investimenti... - newsbiella : Coronavirus, non rallentano casi nel Biellese: solo Rosazza e Villanova Covid free. Ecco la mappa aggiornata dei co… - infoitinterno : Coronavirus, 297 nuovi casi e 6 vittime in Calabria: rallentano i ricoveri in terapia intensiva (+4) -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus rallentano Coronavirus, rallentano i nuovi casi di contagio in provincia di Novara. Sono 246 i ricoverati al Maggiore La Stampa ‘Il cancro ai polmoni non va in lockdown’

A causa del timore di contrarre il coronavirus, alcune persone sono reticenti a entrare negli ospedali, anche quando è necessario per effettuare delle analisi. In alcuni casi questa riluttanza può far ...

Coronavirus: rallentano i consumi (-8,1%), la stima di Confcommercio

Il rallentamento colpisce in primo luogo la filiera del turismo, dei servizi per il tempo libero ed i trasporti con riduzioni della domanda che si avvicinano a quelle registrate a marzo in ...

A causa del timore di contrarre il coronavirus, alcune persone sono reticenti a entrare negli ospedali, anche quando è necessario per effettuare delle analisi. In alcuni casi questa riluttanza può far ...Il rallentamento colpisce in primo luogo la filiera del turismo, dei servizi per il tempo libero ed i trasporti con riduzioni della domanda che si avvicinano a quelle registrate a marzo in ...