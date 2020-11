Coronavirus | Patuanelli | ' no logica contrapposizione | scegliere strada corresponsabilità' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Grazie al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per le parole che ieri in questa sede ha voluto regalare a chi governa e a chi fa politica. Credo sia assolutamente necessario abbandonare le logiche di contraposizioni in questo momento e camminare nel sentiero delladelle cose che vengono fatte". Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico, Stefanointervenendo all'Assemblea dell'Anci. Il ministro ha sottolineato l'importanza del ruolo dei sindaci in questo momento particolare. "In questo momento in cui la crisi sanitaria crea grande difficoltà economica il ruolo dei sindaci anche dal punto di vista della tenuta sociale è fondamentale".