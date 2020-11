Coronavirus | Patuanelli | ‘no logica contrapposizione | scegliere strada corresponsabilità’**

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “Grazie al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per le parole che ieri in questa sede ha voluto regalare a chi governa e a chi fa politica. Credo sia assolutamente necessario abbandonare le logiche di contraposizioni in questo momento e camminare nel sentiero della corresponsabilità delle cose che vengono fatte”. Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico, Stefanointervenendo all’Assemblea dell’Anci. L'articolo proviene da Ildenaro.it.