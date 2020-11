Coronavirus, Orlando: “Non ho chiuso le scuole, ma i tamponi devono essere per tutti Esigo piano realistico” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Leoluca Orlando non ci sta.Le condizioni del Sindaco di Palermo, per mantenere aperte le scuole nel capoluogo siciliano erano chiare: avviare uno screening di massa in tutti gli istituti, dunque, elementari comprese, ma la partenza del servizio ha riguardato soltanto le scuole medie, escludendo dai tamponi gli studenti più piccoli. Ragion per cui, Orlando, è tornato a parlare in prima persona per ricordare che è fondamentale attuare un adeguato piano di screening della popolazione scolastica per evitare la chiusura delle scuole cittadine."Torno a chiedere con forza, in spirito di collaborazione istituzionale e per evitare allarmismi che il Comune di Palermo abbia un quadro di dati chiaro e completo della situazione in città, sia nel mondo della scuola ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 18 novembre 2020) Leolucanon ci sta.Le condizioni del Sindaco di Palermo, per mantenere aperte lenel capoluogo siciliano erano chiare: avviare uno screening di massa ingli istituti, dunque, elementari comprese, ma la partenza del servizio ha riguardato soltanto lemedie, escludendo daigli studenti più piccoli. Ragion per cui,, è tornato a parlare in prima persona per ricordare che è fondamentale attuare un adeguatodi screening della popolazione scolastica per evitare la chiusura dellecittadine."Torno a chiedere con forza, in spirito di collaborazione istituzionale e per evitare allarmismi che il Comune di Palermo abbia un quadro di dati chiaro e completo della situazione in città, sia nel mondo della scuola ...

