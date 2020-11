Coronavirus | news Bollettino | 34 283 nuovi casi su 234 834 tamponi | 753 morti

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 19 novembre 2020) Le terapie intensive aumentano di 58 unità; sono invece 430 i ricoveri ordinari. La percentuale positivi-scende al 14,6%. Il governo convoca una riunione per le prossime ore dopo la richiesta della Conferenza delle Regioni di rivedere i 21 parametri previsti per stabilire le zone in cui è divisa l'Italia. Il virologo Crisanti a Sky TG24: "L'incremento dei decessi destinato a salire nelle prossime settimane". Il premier Conte: "Il sistema dei parametri consente interventi mirati". La Puglia verso zona rossa