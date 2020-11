Coronavirus, news. Bollettino: 34.283 nuovi casi su 234.834 tamponi, 753 morti. LIVE (Di mercoledì 18 novembre 2020) Governo convoca una riunione domani alle 16, dopo la richiesta della Conferenza delle Regioni di rivedere i 21 parametri previsti per stabilire le zone in cui è divisa l'Italia. Il virologo Crisanti a Sky TG24: "L'incremento dei decessi destinato a salire nelle prossime settimane". Il premier Conte: "Il sistema dei parametri consente interventi mirati". Anche la Puglia verso la zona rossa Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 18 novembre 2020) Governo convoca una riunione domani alle 16, dopo la richiesta della Conferenza delle Regioni di rivedere i 21 parametri previsti per stabilire le zone in cui è divisa l'Italia. Il virologo Crisanti a Sky TG24: "L'incremento dei decessi destinato a salire nelle prossime settimane". Il premier Conte: "Il sistema dei parametri consente interventi mirati". Anche la Puglia verso la zona rossa

