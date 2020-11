Coronavirus, Natale: allo studio il Dpcm che potrebbe eliminare le zone rosse (Di mercoledì 18 novembre 2020) Un nuovo Dpcm per Natale. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sta studiando il prossimo Dpcm, previsto per i primi giorni di dicembre. L’ipotesi è quella di ridurre il numero di regioni in zona rossa e allentare le restrizioni. La soluzione – se permessa dai dati di inizio dicembre – vorrebbe alleggerire il clima durante il periodo delle festività, ma soprattutto dare respiro alle attività economiche. >> Covid, Svezia: «Responsabilità e innovazione sono le armi degli Svedesi per combattere il virus» Dpcm Natale: le ipotesi allo studio L’ultimo Dpcm, che annunciava la divisione delle regioni italiane per colori, risale al 3 novembre, e ha effetto fino al 3 dicembre. I dati dei primi giorni di dicembre saranno quindi decisivi per ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 18 novembre 2020) Un nuovoper. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sta studiando il prossimo, previsto per i primi giorni di dicembre. L’ipotesi è quella di ridurre il numero di regioni in zona rossa e allentare le restrizioni. La soluzione – se permessa dai dati di inizio dicembre – vorrebbe alleggerire il clima durante il periodo delle festività, ma soprattutto dare respiro alle attività economiche. >> Covid, Svezia: «Responsabilità e innovazione sono le armi degli Svedesi per combattere il virus»: le ipotesiL’ultimo, che annunciava la divisione delle regioni italiane per colori, risale al 3 novembre, e ha effetto fino al 3 dicembre. I dati dei primi giorni di dicembre saranno quindi decisivi per ...

Corriere : Conte: «Natale è raccoglimento spirituale, non viene bene in tanti» - mariagraziaiole : RT @thevisioncom: Da settimane sembra che la strategia del governo sia quella di salvare il Natale. Dovremmo invece concentrarci sul raffor… - Lanf040264 : Anche se la situazione sembra migliorare (aspettiamo intanto il bollettino di oggi), occorrono più #zonerosse, come… - Piero42395724 : RT @Alexanderxxvii1: Coronavirus, Maria Giovanna Maglie contro Teresa Bellanova: 'Natale sobrio? Sempre colpa degli italiani, mai del gover… - infoitinterno : Coronavirus, Liguria: parla Toti. 'Natale? Faremo di tutto per renderlo il più normale possibile, in sicurezza. Tro… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Natale Coronavirus, Speranza: "Non sarà un Natale come gli altri, il virus non scompare" TGCOM Slow Food Piceno: per Natale cibo buono, pulito e giusto

Con le restrizioni agli spostamenti messe in atto per ridurre la curva pandemica e con l'entrata in vigore della zona arancione, lo Slow Food Piceno invita la popolazione locale a fare acquisti "buoni ...

CORONAVIRUS: RIAPRIRE TUTTO per NATALE? L'infettivologo GALLI è PESSIMISTA

L'infettivologo del Sacco vede in modo inevitabile la sofferenza acuta di ospedali, ricoveri e assistenza almeno per i prossimi 15 giorni. Uno scenario di cui il professor Galli è convinto e ha descri ...

Con le restrizioni agli spostamenti messe in atto per ridurre la curva pandemica e con l'entrata in vigore della zona arancione, lo Slow Food Piceno invita la popolazione locale a fare acquisti "buoni ...L'infettivologo del Sacco vede in modo inevitabile la sofferenza acuta di ospedali, ricoveri e assistenza almeno per i prossimi 15 giorni. Uno scenario di cui il professor Galli è convinto e ha descri ...