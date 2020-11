Coronavirus, muore 66enne poliziotto municipale: il cordoglio del sindaco (Di giovedì 19 novembre 2020) Nella tarda mattinata è deceduto per Covid, a un anno circa dalla pensione, un Luogotenente della Polizia locale in servizio presso l'Unità Operativa Soccavo. L'agente era ricoverato da martedì 3 ... Leggi su napolitoday (Di giovedì 19 novembre 2020) Nella tarda mattinata è deceduto per Covid, a un anno circa dalla pensione, un Luogotenente della Polizia locale in servizio presso l'Unità Operativa Soccavo. L'agente era ricoverato da martedì 3 ...

repubblica : Coronavirus, nel Reggiano muore una 21enne - Corriere : Ragazza di 21 anni muore di Covid a Torino. Aveva un figlio di 13 mesi - Corriere : Perché in Germania si muore meno? I segreti del modello Merkel - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: ecco come agisce sui #POLMONI di chi muore e da #QUANDO circola. Lo #STUDIO - doctorgis84 : RT @Corriere: Luzzara, la storia di Martina: morta per il Coronavirus a 21 anni -