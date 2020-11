Coronavirus, mercoledì 18 novembre: sono 2.866 i nuovi casi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma – D’Amato: “i casi positivi da ieri sono 2.866, sono 80 i decessi e 550 i guariti. Salogno quindi i deceduti e record di guarigioni. Stabile il rapporto tra positivi e tamponi effettuati, calano i ricoveri ma salgono le terapie intensive. Scenario di trasmissione del virus stabile. La zona ‘gialla’ non è scontata, ma dipende dal rigore nei comportamenti.” Nella Asl Roma 1 sono 549 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Cinquantacinque sono ricoveri. Si registrano quindici decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 507 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma – D’Amato: “ipositivi da ieri2.866,80 i decessi e 550 i guariti. Salogno quindi i deceduti e record di guarigioni. Stabile il rapporto tra positivi e tamponi effettuati, calano i ricoveri ma salgono le terapie intensive. Scenario di trasmissione del virus stabile. La zona ‘gialla’ non è scontata, ma dipende dal rigore nei comportamenti.” Nella Asl Roma 1549 inelle ultime 24h e si tratta diisolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Cinquantacinquericoveri. Si registrano quindici decessi con patologie. Nella Asl Roma 2507 inelle ultime 24h e si tratta diisolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. ...

