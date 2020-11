Coronavirus, Massimo Galli: 'Calo delle terapie intensive? Si svuotano per i morti' (Di mercoledì 18 novembre 2020) Massimo Galli interviene ad Agorà per fare il punto sulla pandemia di Coronavirus e soprattutto sui ricoveri in terapia intensiva. 'Purtroppo vedremo altri morti, le infezioni in cammino producono ... Leggi su leggo (Di mercoledì 18 novembre 2020)interviene ad Agorà per fare il punto sulla pandemia die soprattutto sui ricoveri in terapia intensiva. 'Purtroppo vedremo altri, le infezioni in cammino producono ...

Open_gol : #Coronavirus, #Galli: «Situazione ampiamente fuori controllo». E sulla nomina di #Zuccatelli in #Calabria: «Contano… - massimo_san : RT @Open_gol: Un bambino di due mesi è ricoverato da ieri sera per Covid nel reparto di Malattie infettive per adulti a Sassari. Ha la febb… - massimo_silveri : RT @MedicalFactsIT: Coronavirus: cos’è un vaccino a mRNA? #medicalfacts #robertoburioni #coronavirus #vaccino - massimo_silveri : RT @MedicalFactsIT: Coronavirus: il vaccino di Moderna efficace al 94,5% #medicalfacts #robertoburioni #coronavirus - GHERARDIMAURO1 : RT @lucianoghelfi: #Coronavirus, 731 morti, il massimo dal 4 aprile. E 32.191 nuovi casi su 208mila tamponi. Dei nuovi casi, 8.448 in #Lo… -