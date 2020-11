Coronavirus Lombardia, Fontana: “Leggero miglioramento” (Di mercoledì 18 novembre 2020) In un post su Facebook, il presidente della Regione Attilio Fontana, si è detto ottimista a che presto la Lombardia possa uscire dalla fascia rossa “La Lombardia ha iniziato una fase di leggero ma significativo miglioramento. L’Rt è sceso e, in base ai numeri, oggi saremmo considerati in fascia arancione”, lo scrive in un post su Facebook il Presidente Attilio Fontana, ottimista rispetto alla possibilità che presto la Regione da lui amministrata possa uscire dalla cosiddetta zona rossa, quella dove vigono le più stringenti norme contro il contagio da Coronavirus. Tuttavia Fontana dice bene che “la differenza è fatta dal rispetto individuale delle regole” e invita quindi i cittadini a continuare scrupolosamente ad attenersi alle norme di distanziamento sociale e ad indossare la ... Leggi su zon (Di mercoledì 18 novembre 2020) In un post su Facebook, il presidente della Regione Attilio, si è detto ottimista a che presto lapossa uscire dalla fascia rossa “Laha iniziato una fase di leggero ma significativo miglioramento. L’Rt è sceso e, in base ai numeri, oggi saremmo considerati in fascia arancione”, lo scrive in un post su Facebook il Presidente Attilio, ottimista rispetto alla possibilità che presto la Regione da lui amministrata possa uscire dalla cosiddetta zona rossa, quella dove vigono le più stringenti norme contro il contagio da. Tuttaviadice bene che “la differenza è fatta dal rispetto individuale delle regole” e invita quindi i cittadini a continuare scrupolosamente ad attenersi alle norme di distanziamento sociale e ad indossare la ...

