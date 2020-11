Coronavirus Lombardia: bollettino oggi 18 novembre (Di mercoledì 18 novembre 2020) Dopo i 8448 nuovi positivi e i 202 morti di ieri la situazione dei contagi di Coronavirus oggi in Lombardia con i dati del bollettino della regione: articolo in aggiornamento Il Dpcm stabilisce che, quando si entra in una fascia, i dati in miglioramento debbano confermarsi per almeno due settimane prima di poter passare a minori restrizioni. Quindi, fino al 27 novembre la Lombardia resta in ‘fascia rossa’, ma al di là del ”colore” la grande differenza è fatta dal rispetto individuale delle regole”. Lo scrive su Facebook il governatore Attilio Fontana. ”La Lombardia -spiega- ha iniziato una fase di leggero ma significativo miglioramento. L’Rt è sceso e in base ai numeri già oggi saremmo considerati in ‘fascia arancione’. Sono i primi miglioramenti ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Dopo i 8448 nuovi positivi e i 202 morti di ieri la situazione dei contagi diincon i dati deldella regione: articolo in aggiornamento Il Dpcm stabilisce che, quando si entra in una fascia, i dati in miglioramento debbano confermarsi per almeno due settimane prima di poter passare a minori restrizioni. Quindi, fino al 27laresta in ‘fascia rossa’, ma al di là del ”colore” la grande differenza è fatta dal rispetto individuale delle regole”. Lo scrive su Facebook il governatore Attilio Fontana. ”La-spiega- ha iniziato una fase di leggero ma significativo miglioramento. L’Rt è sceso e in base ai numeri giàsaremmo considerati in ‘fascia arancione’. Sono i primi miglioramenti ...

