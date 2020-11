Coronavirus, l’immunità potrebbe durare anni (Di mercoledì 18 novembre 2020) Quanto dura l’immunità al Covid-19? Settimane? Mesi? anni? Decenni? Cosa sappiamo e cosa ci dicono gli ultimi studi sul tema. Covid-19, l’immunità al nuovo virus potrebbe durare addirittura decenni. Siamo di fronte ad una notizia rivoluzionaria però ancora in attesa di valutazione da parte del mondo della scienza. l’immunità al covid-19 potrebbe avere una durata di diversi anni: i risultati di uno studio rilanciato dal New York Times Lo studio in questione è quello rilanciato dal New York Times. Per una valutazione scientifica della notizia bisognerà attendere la pubblicazione su una rivista del settore, ma intanto per dovere di cronaca è bene riportare i risultati di quello che secondo il NYT sarebbe lo studio più completo mai condotto sul ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Quanto duraal Covid-19? Settimane? Mesi?? Decenni? Cosa sappiamo e cosa ci dicono gli ultimi studi sul tema. Covid-19,al nuovo virusaddirittura decenni. Siamo di fronte ad una notizia rivoluzionaria però ancora in attesa di valutazione da parte del mondo della scienza.al covid-19avere una durata di diversi: i risultati di uno studio rilanciato dal New York Times Lo studio in questione è quello rilanciato dal New York Times. Per una valutazione scientifica della notizia bisognerà attendere la pubblicazione su una rivista del settore, ma intanto per dovere di cronaca è bene riportare i risultati di quello che secondo il NYT sarebbe lo studio più completo mai condotto sul ...

