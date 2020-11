Coronavirus, le news. Crisanti: "In Italia tanti morti perché contagi sottostimati". LIVE (Di mercoledì 18 novembre 2020) Atteso il nuovo bollettino. Il virologo a Sky TG24: "L'incremento dei decessi destinato a salire nelle prossime settimane". Il premier Conte: "Il sistema dei parametri consente interventi mirati. Sfida insidiosa, tutti devono fare squadra". Anche la Puglia verso la zona rossa. Il governatore del Piemonte Cirio: "A Natale non si faccia come quest'estate o a gennaio e febbraio arriverà la terza ondata". Spirlì: "Calabria stremata". Intanto gli occupati nel commercio sono diminuiti del 5,8% Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 18 novembre 2020) Atteso il nuovo bollettino. Il virologo a Sky TG24: "L'incremento dei decessi destinato a salire nelle prossime settimane". Il premier Conte: "Il sistema dei parametri consente interventi mirati. Sfida insidiosa, tutti devono fare squadra". Anche la Puglia verso la zona rossa. Il governatore del Piemonte Cirio: "A Natale non si faccia come quest'estate o a gennaio e febbraio arriverà la terza ondata". Spirlì: "Calabria stremata". Intanto gli occupati nel commercio sono diminuiti del 5,8%

