Coronavirus Italia, Speranza: Misure indispensabili per piegare la curva (Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA - ’’C’è una circolazione del virus importante e le Misure che stiamo assumendo sono indispensabili. Senza queste Misure, anche dure, è impossibile piegare la curva. Bisogna insistere’’. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite di #Cartabianca su Rai3.Per Speranza, i numeri indicano una ’’situazione seria che non può essere sottovalutata. Siamo di fronte a una circolazione significativa del virus, lo vediamo dal numero dei contagi e anche nel numero dei decessi. I segnali delle ultime giornate sul piano dell’Rt hanno indicato un primissimo elemento di controtendenza. Non basta, dobbiamo portare al più presto l’Rt sotto la soglia di ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA - ’’C’è una circolazione del virus importante e leche stiamo assumendo sono. Senza queste, anche dure, è impossibilela. Bisogna insistere’’. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, ospite di #Cartabianca su Rai3.Per, i numeri indicano una ’’situazione seria che non può essere sottovalutata. Siamo di fronte a una circolazione significativa del virus, lo vediamo dal numero dei contagi e anche nel numero dei decessi. I segnali delle ultime giornate sul piano dell’Rt hanno indicato un primissimo elemento di controtendenza. Non basta, dobbiamo portare al più presto l’Rt sotto la soglia di ...

fattoquotidiano : Coronavirus, von der Leyen: “All’Italia 6,5 miliardi in più dal programma Sure per la cassa integrazione” - RaiNews : 'Si vince soltanto insieme' ha detto il presidente della Repubblica, Sergio #Mattarella, intervenuto all'assemblea… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 32.191 nuovi casi e 731 morti #coronavirus - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Coronavirus Italia, Speranza: Misure indispensabili per piegare la curva - quotidianodirg : Coronavirus Italia, Speranza: Misure indispensabili per piegare la curva -