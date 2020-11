Coronavirus Italia: il bollettino del 18 novembre e i dati della Protezione Civile (Di mercoledì 18 novembre 2020) Dopo il picco di decessi di ieri, 731 con 32.191 casi, l’aggiornamento sulla situazione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento La suddivisione dei casi nelle regioni: nelle Marche nelle ultime 24 ore si sono registrati 479 positivi al Coronavirus su 1.789 nuove diagnosi. Le percentuali positivi/tamponi sono del 26,77% se si considerano solo le nuove diagnosi, del 9,97% invece sul totale dei tamponi. Sono 147 i nuovi contagi in provincia di Macerata, 134 in provincia di Ancona, 82 in provincia di Pesaro-Urbino, 66 in provincia di Fermo, 45 in provincia di Ascoli Piceno e cinque da fuori regione). In Alto Adige 581 nuovi casi su ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Dopo il picco di decessi di ieri, 731 con 32.191 casi, l’aggiornamento sulla situazione dei contagi diinoggi con ildel MinisteroSalute e i: articolo in aggiornamento La suddivisione dei casi nelle regioni: nelle Marche nelle ultime 24 ore si sono registrati 479 positivi alsu 1.789 nuove diagnosi. Le percentuali positivi/tamponi sono del 26,77% se si considerano solo le nuove diagnosi, del 9,97% invece sul totale dei tamponi. Sono 147 i nuovi contagi in provincia di Macerata, 134 in provincia di Ancona, 82 in provincia di Pesaro-Urbino, 66 in provincia di Fermo, 45 in provincia di Ascoli Piceno e cinque da fuori regione). In Alto Adige 581 nuovi casi su ...

