Coronavirus Italia, il bollettino al 18 Novembre 2020 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il Ministero della salute ha diramato il bollettino dati giornaliero relativo all’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia Nelle ultime ventiquattro ore, stando al bollettino giornaliero diramato dal Ministero della Salute, in Italia sono stati individuati ulteriori 34282 casi positivi di Coronavirus a fronte dei 124237 tamponi processati, dei quali 14035 afferenti alle attività di screening che si effettuano su tutto il territorio nazionale: il totale dei pazienti attualmente in carico al Sistema Sanitario Nazionale sale dunque a 743168 (+9358 rispetto a martedì 17 Novembre 2020). Di questi, 33504 sono ricoverati con sintomi o in isolamento domiciliare (+430 rispetto a ieri), mentre coloro che necessitano dei trattamenti di terapia intensiva ... Leggi su zon (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il Ministero della salute ha diramato ildati giornaliero relativo all’andamento dell’epidemia diinNelle ultime ventiquattro ore, stando algiornaliero diramato dal Ministero della Salute, insono stati individuati ulteriori 34282 casi positivi dia fronte dei 124237 tamponi processati, dei quali 14035 afferenti alle attività di screening che si effettuano su tutto il territorio nazionale: il totale dei pazienti attualmente in carico al Sistema Sanitario Nazionale sale dunque a 743168 (+9358 rispetto a martedì 17). Di questi, 33504 sono ricoverati con sintomi o in isolamento domiciliare (+430 rispetto a ieri), mentre coloro che necessitano dei trattamenti di terapia intensiva ...

