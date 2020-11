Coronavirus in Lombardia, il bollettino di mercoledì 18 novembre 2020: 182 morti e 7.633 positivi in 24 ore (Di mercoledì 18 novembre 2020) Coronavirus in Lombardia, il bollettino di oggi 18 novembre 2020. Sono 7.633 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, di cui 363 'debolmente positivì e 93 a ... Leggi su leggo (Di mercoledì 18 novembre 2020)in, ildi oggi 18. Sono 7.633 i nuovi casialregistrati nelle ultime 24 ore in, di cui 363 'debolmente positivì e 93 a ...

Open_gol : Donati per l’ospedale in Fiera e mai utilizzati: Moncler chiede (e ottiene) la restituzione di 10 milioni da Region… - RegLombardia : #LNews I tamponi effettuati oggi sono 38.100, i nuovi positivi 7.633. Il rapporto è pari al 20%. I guariti/dimess… - Noiconsalvini : UNA SPERANZA PER I LAVORATORI AUTONOMI LOMBARDI, #FONTANA: 'SOSTEGNO ECONOMICO A CHI È ESCLUSO DAI DECRETI RISTORI' - Bubu_Inter : RT @RegLombardia: #LNews I tamponi effettuati oggi sono 38.100, i nuovi positivi 7.633. Il rapporto è pari al 20%. I guariti/dimessi sono… - Karen__Green_ : RT @Open_gol: Donati per l’ospedale in Fiera e mai utilizzati: Moncler chiede (e ottiene) la restituzione di 10 milioni da Regione Lombardi… -