Coronavirus, in Italia manca la cultura del merito: così la politica si mostra inadeguata (Di mercoledì 18 novembre 2020) Nel suo ultimo post, Roberto De Vogli si domanda chi sono i “competenti” in grado di parlare autorevolmente della crisi sanitaria. Il tema è cruciale: “ascoltare gli scienziati… significa non solo salvare migliaia di vite umane, ma anche l’economia”. Purtroppo, dopo undici mesi di pandemia, il nostro sistema politico-mediatico ancora non distingue i medici (virologi, immunologi, clinici), che curano i malati, dagli epidemiologi (matematici, statistici, scienziati sociali), che studiano il diffondersi dell’epidemia. Con qualche eccezione (Report, PiazzaPulita), i talk show continuano a fare domande sbagliate a esperti sbagliati. Nella fatale confusione che ne deriva la classe politica cela la sua inadeguatezza. Il primo equivoco è l’equazione “camici bianchi = esperti”. Esperti di cosa? I medici ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Nel suo ultimo post, Roberto De Vogli si domanda chi sono i “competenti” in grado di parlare autorevolmente della crisi sanitaria. Il tema è cruciale: “ascoltare gli scienziati… significa non solo salvare migliaia di vite umane, ma anche l’economia”. Purtroppo, dopo undici mesi di pandemia, il nostro sistema politico-mediatico ancora non distingue i medici (virologi, immunologi, clinici), che curano i malati, dagli epidemiologi (matematici, statistici, scienziati sociali), che studiano il diffondersi dell’epidemia. Con qualche eccezione (Report, PiazzaPulita), i talk show continuano a fare domande sbagliate a esperti sbagliati. Nella fatale confusione che ne deriva la classecela la sua inadeguatezza. Il primo equivoco è l’equazione “camici bianchi = esperti”. Esperti di cosa? I medici ...

fattoquotidiano : Coronavirus, von der Leyen: “All’Italia 6,5 miliardi in più dal programma Sure per la cassa integrazione” - RaiNews : 'Si vince soltanto insieme' ha detto il presidente della Repubblica, Sergio #Mattarella, intervenuto all'assemblea… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 32.191 nuovi casi e 731 morti #coronavirus - leoberthi : RT @Adnkronos: #Coronavirus, ultime news sul covid in Italia e nel mondo - BussolaItalia : #BussolaItalia si riconosce nelle parole del Presidente #Mattarella: “E’ questo il momento di porre le basi per la… -