Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 18 novembre: 34.282 nuovi casi e 753 morti (Di mercoledì 18 novembre 2020) I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19 di mercoledì 18 novembre. Scende il tasso di positività dal 15,4 al 14,6%. Aumentano le vittime: più di 700 per il secondo giorno consecutivo. Nessuna regione registra zero decessi Leggi su corriere (Di mercoledì 18 novembre 2020) I dati delsulla pandemia di Covid-19 di mercoledì 18. Scende il tasso di positività dal 15,4 al 14,6%. Aumentano le vittime: più di 700 per il secondo giorno consecutivo. Nessuna regione registra zero decessi

fattoquotidiano : Coronavirus, von der Leyen: “All’Italia 6,5 miliardi in più dal programma Sure per la cassa integrazione” - RaiNews : 'Si vince soltanto insieme' ha detto il presidente della Repubblica, Sergio #Mattarella, intervenuto all'assemblea… - RaiNews : 'Quello che siamo riusciti a fare in Italia non ha pari in nessun altro paese del mondo', ha detto il commissario s… - froshan5 : RT @FerzanOzpetek: In Italia 34.283 nuovi casi e 753 morti. Il tasso di positività scende al 14,6%: il bollettino di oggi - StefaniaFalone : RT @Miti_Vigliero: Cooosa??? Ore 20.19 - Toti: «Verso la chiusura dei primi reparti Covid in Liguria» -