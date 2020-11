Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 18 novembre: i dati alle 17. Tremila casi in Veneto, 2.500 in Toscana (Di mercoledì 18 novembre 2020) il bollettino di oggi mercoledì 18 novembre su Leggo.it a questa pagina dopo le 17 circa. Dopo il boom di decessi di ieri (731, il dato più alto dallo scorso 3 aprile), dai singoli bollettini che iniziano ad arrivare si profilano numeri ... Leggi su leggo (Di mercoledì 18 novembre 2020) ildi oggi18su Leggo.it a questa pagina dopo le 17 circa. Dopo il boom di decessi di ieri (731, il dato più alto dallo scorso 3 aprile), dai singoli bollettini che iniziano ad arrivare si profilano numeri ...

fattoquotidiano : Coronavirus, von der Leyen: “All’Italia 6,5 miliardi in più dal programma Sure per la cassa integrazione” - RaiNews : 'Si vince soltanto insieme' ha detto il presidente della Repubblica, Sergio #Mattarella, intervenuto all'assemblea… - Agenzia_Ansa : #Puglia; #Coronavirus, ambulanze in coda al pronto soccorso di San Giovanni Rotondo. L'operatore sanitario 'Qui e'… - spourvendier : Non c’è nessuno. In 30 anni, non ho mai visto la città di Firenze vuota. Fa veramente strano. Fa male. #firenze… - Marco_chp1 : RT @RaiNews: 'Quello che siamo riusciti a fare in Italia non ha pari in nessun altro paese del mondo', ha detto il commissario straordinari… -