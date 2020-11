Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 18 novembre: 753 morti e 34.283 nuovi positivi. Boom di guariti: oltre 24mila (Di mercoledì 18 novembre 2020) in Italia, il bollettino di mercoledì 18 novembre del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono 34.283 con 234.834 tamponi (ieri erano stati 32.191 con 208. Leggi su leggo (Di mercoledì 18 novembre 2020) in, ildi18del Ministero della Salute. Iregistrati nelle ultime 24 ore insono 34.283 con 234.834 tamponi (ieri erano stati 32.191 con 208.

fattoquotidiano : Coronavirus, von der Leyen: “All’Italia 6,5 miliardi in più dal programma Sure per la cassa integrazione” - Agenzia_Ansa : #Puglia; #Coronavirus, ambulanze in coda al pronto soccorso di San Giovanni Rotondo. L'operatore sanitario 'Qui e'… - RaiNews : 'Si vince soltanto insieme' ha detto il presidente della Repubblica, Sergio #Mattarella, intervenuto all'assemblea… - ANTONIE00297505 : RT @FerzanOzpetek: In Italia 34.283 nuovi casi e 753 morti. Il tasso di positività scende al 14,6%: il bollettino di oggi - Mosange : RT @Corriere: In Italia 34.283 nuovi casi e 753 morti: il bollettino di oggi -