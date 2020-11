Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore: ancora più di 700 decessi in 24 ore (Di mercoledì 18 novembre 2020) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia, il bollettino del 18 novembre ancora una giornata dolorosa per l’Italia, che conta più di 750 morti in nel corso delle ultime 24 ore. La buona notizia è che scende il tasso di positività nel Paese, dove si contano 34.283 casi a fronte di 234.834 tamponi. Il tasso di positività torna quindi sotto la soglia del 15%. In netto calo ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato suinelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenzain, ildel 18 novembreuna giornata dolorosa per l’, che conta più di 750 morti in nel corso24 ore. La buona notizia è che scende il tasso di positività nel Paese, dove si contano 34.283 casi a fronte di 234.834 tamponi. Il tasso di positività torna quindi sotto la soglia del 15%. In netto calo ...

