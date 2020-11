Coronavirus in Italia, il bollettino del 18 novembre: +753 morti per Covid (Di mercoledì 18 novembre 2020) I dati aggiornati dei contagi Aumentano i contagi di pari passo con i tamponi. In 24h 34.282 positivi al Coronavirus su 234.834 test effettuati. Rispettivamente, +2.091 infetti e +26.376 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri. Inoltre +430 ricoveri, +58 pazienti in terapia intensiva e aumentano le guarigioni, 24.169 guariti (-8.735 dai dati di ieri). In 24h sono morte 753 persone a causa del Coronavirus in Italia. Leggi anche Coronavirus in Italia, il bollettino del 17 novembre: +731 morti per Covid Nel complesso i casi di contagi da Coronavirus vanno oltre il milione: 1.272.352 dall’inizio dalla pandemia, di cui 47.217 morti. Le persone attualmente positive sono ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 18 novembre 2020) I dati aggiornati dei contagi Aumentano i contagi di pari passo con i tamponi. In 24h 34.282 positivi alsu 234.834 test effettuati. Rispettivamente, +2.091 infetti e +26.376 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri. Inoltre +430 ricoveri, +58 pazienti in terapia intensiva e aumentano le guarigioni, 24.169 guariti (-8.735 dai dati di ieri). In 24h sono morte 753 persone a causa delin. Leggi anchein, ildel 17: +731perNel complesso i casi di contagi davanno oltre il milione: 1.272.352 dall’inizio dalla pandemia, di cui 47.217. Le persone attualmente positive sono ...

