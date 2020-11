Coronavirus in Italia, bollettino del 18 novembre: 34.283 nuovi casi su 234.834 tamponi (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sono 34.283 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 32.191), a fronte di 234.834 tamponi giornalieri effettuati (ieri 208.458), con la percentuale di positivi al 14,6% (ieri 15,4%). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 18 novembre sulla situazione Coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Le vittime sono 753 in un giorno, mentre le terapie intensive arrivano a 3.670 (+58). Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sono 34.283 icontagi di Covid-19 in(ieri 32.191), a fronte di 234.834giornalieri effettuati (ieri 208.458), con la percentuale di positivi al 14,6% (ieri 15,4%). È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 18sulla situazionein(AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Le vittime sono 753 in un giorno, mentre le terapie intensive arrivano a 3.670 (+58).

