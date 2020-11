Coronavirus in Campania, i dati del 17 novembre: 3.657 contagi, ma cala il rapporto positivi/tamponi (Di mercoledì 18 novembre 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 17 novembre dell’unità di Crisi regionale riporta 3.657 nuovi positivi su 23.479 tamponi effettuati. Ancora oltre mille i guariti. L’Unita’ di crisi della regione ha reso noto che oggi si registrano 3.657 nuovi positivi al Coronavirus in Campania, di cui asintomatici 3.227 e sintomatici 430 su 23.479 tamponi. Il totale dei positivi passa a 121.942 su 1.331.959 tamponi. I nuovi decessi sono 75 (tra il 3 e il 17 novembre) che portano il numero complessivo a 1.160. I guariti del giorno sono 1.169 per un totale di 25.643. Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656, occupati: 200. Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (Posti letto ... Leggi su 2anews (Di mercoledì 18 novembre 2020)in: il bollettino di ieri 17dell’unità di Crisi regionale riporta 3.657 nuovisu 23.479effettuati. Ancora oltre mille i guariti. L’Unita’ di crisi della regione ha reso noto che oggi si registrano 3.657 nuovialin, di cui asintomatici 3.227 e sintomatici 430 su 23.479. Il totale deipassa a 121.942 su 1.331.959. I nuovi decessi sono 75 (tra il 3 e il 17) che portano il numero complessivo a 1.160. I guariti del giorno sono 1.169 per un totale di 25.643. Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656, occupati: 200. Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (Posti letto ...

