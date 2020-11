Coronavirus, il premier Conte: “E’ il momento di fare squadra” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Giuseppe Conte interviene ancora una volta sull’emergenza nazionale e chiede al paese l’ennesimo sforzo di coesione. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo all’assemblea annuale della Fipe è tornato a parlare della situazione d’emergenza che in questi mesi vede l’Italia affrontare la seconda ondata di Covid19, dopo la tragica esperienza di marzo. Conte, consapevole del grave disagio economico e sociale, chiede al paese ancora una volta uno sforzo, chiede si seguire le regole e non rischiare di far diventare tutto ancora più pericoloso e drammatico. Conte chiede di fare squadra, chiede al paese di resistere ancora una volta al virus, alle condizioni di disagio, alle privazioni delle ultime stringenti misure. Chiese al paese di non lasciarsi andare ad atteggiamenti ... Leggi su chenews (Di mercoledì 18 novembre 2020) Giuseppeinterviene ancora una volta sull’emergenza nazionale e chiede al paese l’ennesimo sforzo di coesione. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe, intervenendo all’assemblea annuale della Fipe è tornato a parlare della situazione d’emergenza che in questi mesi vede l’Italia affrontare la seconda ondata di Covid19, dopo la tragica esperienza di marzo., consapevole del grave disagio economico e sociale, chiede al paese ancora una volta uno sforzo, chiede si seguire le regole e non rischiare di far diventare tutto ancora più pericoloso e drammatico.chiede disquadra, chiede al paese di resistere ancora una volta al virus, alle condizioni di disagio, alle privazioni delle ultime stringenti misure. Chiese al paese di non lasciarsi andare ad atteggiamenti ...

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Auspico che le associazioni e le categorie come la vostra possano continuare a discutere con il governo nell'ambito di un confronto aperto, trasparente e costante. Con il ...

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Alcuni dei mutamenti strutturali che la pandemia ha fortemente accelerato, pensiamo alla diffusione dello smart working, potrebbero restare impressi nelle abitudini delle ...

