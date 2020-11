Coronavirus, il ministro Boccia fissa per il 19 novembre l'incontro con le regioni (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ha fissato per giovedì 19 novembre alle 16 il vertice tra le regioni e il governo centrale. Covid, fissato per giovedì alle 16 il vertice tra governo e regioni su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ilper gli Affari Regionali Francescohato per giovedì 19alle 16 il vertice tra lee il governo centrale. Covid,to per giovedì alle 16 il vertice tra governo esu Notizie.it.

RaiNews : #Coronavirus, il ministro per gli Affari regionali e le autonomie #Boccia in audizione alla Camera: 'I parametri no… - _MiBACT : #Covid_19, il ministro @dariofrance: «Altri 25 milioni di euro per le mostre d’arte. Nuovo bando da 10 milioni di e… - MediasetTgcom24 : Vaccino coronavirus, l'incontro tra Pfizer e il ministro Speranza: 'A gennaio 1,7 milioni di dosi per l'Italia'… - bligbakbloosh : RT @_MiBACT: #Covid_19, il ministro @dariofrance: «Altri 25 milioni di euro per le mostre d’arte. Nuovo bando da 10 milioni di euro per il… - ClaudioBocci : RT @_MiBACT: #Covid_19, il ministro @dariofrance: «Altri 25 milioni di euro per le mostre d’arte. Nuovo bando da 10 milioni di euro per il… -