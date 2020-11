Coronavirus, il direttore dell’Ats di Milano gela Fontana: «Lombardia zona arancione? Le chiusure servono ancora» (Di mercoledì 18 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 18 novembre (Italia/Mondo) «Abbiamo bisogno di accelerare la decrescita, bisogna che usciamo da questa situazione di crisi degli ospedali nel più breve tempo possibile». Ha le idee chiare Vittorio Demicheli, direttore sanitario di Ats Milano, che parlando ai microfoni di Rai News 24 ha commentato la volontà della Regione Lombardia di chiedere una rivalutazione per passare da zona rossa a zona arancione. Il presidente Attilio Fontana ha detto che «in base ai numeri noi rientreremmo oggi in una zona arancione» e ha aperto a un allentamento progressivo delle misure contro il Coronavirus da fine novembre fino a Natale. «Potremo dire che le cose vanno meglio quando ... Leggi su open.online (Di mercoledì 18 novembre 2020), ultime notizie del 18 novembre (Italia/Mondo) «Abbiamo bisogno di accelerare la decrescita, bisogna che usciamo da questa situazione di crisi degli ospedali nel più breve tempo possibile». Ha le idee chiare Vittorio Demicheli,sanitario di Ats, che parlando ai microfoni di Rai News 24 ha commentato la volontà della Regionedi chiedere una rivalutazione per passare darossa a. Il presidente Attilioha detto che «in base ai numeri noi rientreremmo oggi in una» e ha aperto a un allentamento progressivo delle misure contro ilda fine novembre fino a Natale. «Potremo dire che le cose vanno meglio quando ...

