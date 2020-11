Coronavirus, il bollettino di Perugia del 18 novembre: due morti, 135 guariti e 95 positivi (Di giovedì 19 novembre 2020) Coronavirus in Umbria, la mappa al 18 novembre: tutti i dati comune per comune 18 novembre 2020 Coronavirus in Umbria, il bollettino del 18 novembre: 501 positivi, 11 morti e 460 guariti 18 novembre ... Leggi su perugiatoday (Di giovedì 19 novembre 2020)in Umbria, la mappa al 18: tutti i dati comune per comune 182020in Umbria, ildel 18: 501, 11e 46018...

LegaSalvini : MORTI PER COVID, CONTE PEGGIO DI TRUMP: SUPERATI I DECESSI DEGLI STATI UNITI - RaiNews : I dati di oggi sul #coronavirus in Italia - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 13 novembre: 40.902 nuovi casi e 550 morti - roby_italy_51 : RT @PossidonioGiord: #Coronavirus, il bollettino di oggi 18 novembre: 34.283 nuovi contagi su 234.834 tamponi. 7 #753morti - mattinodipadova : [IL BOLLETTINO] Ore 17. Continua la lunga scia dei decessi, nelle ultime 24 ore si sono aggiunti 56 pazienti, ora i… -