Coronavirus, gli Stati Uniti hanno autorizzato il primo test rapido «fai da te» per uso emergenziale (Di mercoledì 18 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 18 novembre (Italia/Mondo) Dopo il via libera al test rapido antigenico fai da te della Abbott, la FDA (Food and Drug Administration), massima autorità americana per il controllo dei farmaci, concede l'autorizzazione per «uso emergenziale» anche a quello della società biotecnologica Lucira Health. Allora perché viene considerato il primo? Se per quello della Abbott al momento è concesso l'uso da parte di tecnici, su operatori sanitari, previa prescrizione medica; il kit della Biotech sarebbe il primo a poter essere condotto interamente in casa, per trovare tracce genomiche del nuovo Coronavirus. Differenze tra il kit antigenico di Abbott e quello molecolare di Lucira Health Il dispositivo, denominato Lucira COVID-19 All-In-One ...

