Coronavirus | Ghoulam a cuore aperto | “Situazione complicata | sceso in strada per i bisognosi Napoli? Mi ha adottato”

Parole al miele di Faouzi Ghoulam per Napoli.Un rapporto sempre più viscerale, quello tra la città di Napoli e il terzino azzurro Faouzi Ghoulam, approdato in Campania nel 2014 dopo l'esperienza al Saint-Ètienne. Un legame imprescindibile raccontato dallo stesso difensore azzurro, nel corso di una diretta Facebook. "La situazione è complicata, non solo per noi calciatori. I tifosi sono delusi, soprattutto a Napoli perché la gente qui vuole vivere lo stadio, vuole venirci a vedere ogni partita - riporta TuttoNapoli.net -. Lo stadio vuoto non è bello da vedere, ci manca il dodicesimo uomo ma proviamo a renderli felice anche se sono a casa. La società ci ha lasciato abbastanza liberi ma ci ha chiesto anche di fare attenzione in ogni situazione.

