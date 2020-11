Coronavirus, Galli: “Terapie intensive si svuotano per decessi” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Redazione “Purtroppo vedremo altri morti, le infezioni in cammino producono anche questo. Siamo vicini alla soglia dei 4000 pazienti in terapia intensiva: le rianimazioni, se si svuotano, hanno un ricambio più con i decessi che con le dimissioni”. E’ la riflessione del professor Massimo Galli, direttore di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, che interviene ad … Coronavirus, Galli: “Terapie intensive si svuotano per decessi” Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di mercoledì 18 novembre 2020) Redazione “Purtroppo vedremo altri morti, le infezioni in cammino producono anche questo. Siamo vicini alla soglia dei 4000 pazienti in terapia intensiva: le rianimazioni, se si, hanno un ricambio più con i decessi che con le dimissioni”. E’ la riflessione del professor Massimo, direttore di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, che interviene ad …: “Terapiesiper decessi” Impronta Unika.

Open_gol : #Coronavirus, #Galli: «Situazione ampiamente fuori controllo». E sulla nomina di #Zuccatelli in #Calabria: «Contano… - Corriere : Galli: «La situazione è ampiamente fuori controllo» - EmMicucci : #Coronavirus #Galli: Siamo pericolosamente verso il limite 4.000 ricoveri in terapia intensiva. I posti, ahimè, si… - generacomplotti : #fakeNews Secondo Galli il #Coronavirus non è una bufala di Grisù per avere libero accesso a tutti i nostri dati e… - ilcentrotirreno : [Poesie e approfondimenti di Cultura di Ippolita Sicoli] -