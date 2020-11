Coronavirus | Galli | “Purtroppo vedremo altre morti”

(Di mercoledì 18 novembre 2020), il professorha rilasciato un’intervista in cui ha spiegato che siamo ancora distanti dal contenere con efficacia la pandemia. Siamo ancora lontani dal poter tirare un sospiro di sollievo nella lotta contro la pandemia di. Questo in sintesi, il pensiero espresso da Massimo, professore e direttore del reparto di malattie infettive L'articolo proviene da Inews.it.

Open_gol : #Coronavirus, #Galli: «Situazione ampiamente fuori controllo». E sulla nomina di #Zuccatelli in #Calabria: «Contano… - Corriere : Galli: «La situazione è ampiamente fuori controllo» - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: altro che #NATALE, per l'infettivologo #Massimo #GALLI potrebbe essere necessario un #LOCKDOWN… - notte33 : RT @Lanf040264: #Galli: “Vedremo altri morti, le #terapieintensive si svuotano più con #decessi che con dimissioni” Almeno c'è qualcuno ch… - Lanf040264 : #Galli: “Vedremo altri morti, le #terapieintensive si svuotano più con #decessi che con dimissioni” Almeno c'è qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Galli

Coronavirus, il professor Galli ha rilasciato un'intervista in cui ha spiegato che siamo ancora distanti dal contenere la pandemia.Coronavirus, tutte le principali notizie dall'Italia e dal mondo in diretta: in Germania boom di casi, mentre la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, difende il criterio dei 21 ...