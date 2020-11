Coronavirus, Fontana rivendica i risultati: “Noi da zona arancione” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il governatore lombardo intervenendo in tv spiega per quale motivo la regione dovrebbe cambiare colore, d’emergenza. Attilio Fontana (Facebook)Il governatore della regione Lombardia, Attilio Fontana è intervenuto presso una nota trasmissione tv, da dove ha dichiarato tutta la sua soddisfazione per i numeri della regione in merito all’emergenza Covid19, che potrebbero far balzare la regione stessa ad una soglia di cautela molto più larga, la cosiddetta zona arancione. Una situazione, ha spiegato il governatore, che è il frutto del lavoro e dell’impegno dei tutta la regione, delle istituzioni e dei suoi cittadini. Fontana ha parlato anche dell’indice di trasmissione nettamente calato. In merito all’ultimo dato fornito però lo stesso governatore ha ricevuto parere negativo dall’Agenzia di Tutela della ... Leggi su chenews (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il governatore lombardo intervenendo in tv spiega per quale motivo la regione dovrebbe cambiare colore, d’emergenza. Attilio(Facebook)Il governatore della regione Lombardia, Attilioè intervenuto presso una nota trasmissione tv, da dove ha dichiarato tutta la sua soddisfazione per i numeri della regione in merito all’emergenza Covid19, che potrebbero far balzare la regione stessa ad una soglia di cautela molto più larga, la cosiddettaarancione. Una situazione, ha spiegato il governatore, che è il frutto del lavoro e dell’impegno dei tutta la regione, delle istituzioni e dei suoi cittadini.ha parlato anche dell’indice di trasmissione nettamente calato. In merito all’ultimo dato fornito però lo stesso governatore ha ricevuto parere negativo dall’Agenzia di Tutela della ...

