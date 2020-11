Coronavirus e Brexit | ho chiesto ai gestori di due locali italiani a Londra come vanno le cose

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Anche nella capitale inglese la seconda ondata die le necessarie restrizioni stanno mettendo a dura prova le attività commerciali nel settore della ristorazione, ospitalità ed intrattenimento. Il governo britannico ha stabilito nuovi piani di aiuti per la nazione in occasione del secondo lockdown nazionale, in vigore dallo scorso 5 novembre: il “cancelliere dello scacchiere” (dall’inglese Chancellor of the Exchequer) Rishi Sunak ha annunciato l’estensione del Furlough Scheme fino a marzo 2021, per garantire uno stipendio dei lavoratori e delle lavoratrici (a contratto e alcune categorie di self-employed) dei settori più colpiti dalle restrizioni. Nonostante le difficoltà quotidiane che i settori sopra elencati stanno affrontando, non manca da parte di molti la volontà di resistere a questo periodo per ritornare a lavorare. Prima dell’inizio del lockdown, ...