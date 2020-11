Coronavirus, decesso a Poggioreale: è la prima volta che accade (Di mercoledì 18 novembre 2020) Primo decesso per Covid all'interno del carcere napoletano di Poggioreale. Il detenuto aveva 68anni e la salute già minata da patologie pregresse. Covid, primo detenuto morto nel carcere di Poggioreale: aveva 68 anni su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 18 novembre 2020) Primoper Covid all'interno del carcere napoletano di. Il detenuto aveva 68anni e la salute già minata da patologie pregresse. Covid, primo detenuto morto nel carcere di: aveva 68 anni su Notizie.it.

Agenzia_Ansa : Annuncio del premier francese Jean Castex: il lockdown in vigore nel Paese sarà prolungato di 15 giorni. In Franc… - salernotoday : Covid-19: 1° decesso nel Golfo di Policastro, nuovi contagi a Sant'Arsenio - gatrave : Prima che i media italiani vi dicano che le cose in Svezia stanno precipitando, guardate i dati ufficiali. Tenete c… - giornalemolise : #Coronavirus, ancora un #Decesso: muore in Terapia intensiva un 74enne di Cerro al Volturno -… - TeleradioNews : Altro decesso per covid -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus decesso Covid, altre 5 vittime. Un decesso comunicato dopo 19 giorni Il Tirreno Bollettino Coronavirus oggi: i contagi Covid in Italia del 18 novembre

Gli aggiornamenti su casi totali, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive. Natale e zone rosse: Regioni tra pressing e cautele ...

Covid, i cardiologi alla Regione: “La mortalità dei cardiopatici al 60%, non chiudete i reparti”

Che poi aggiunge in conclusione: “Per quanto riguarda lo scompenso cardiaco, già tristemente protagonista del cronico declino clinico fino al decesso ... infezione da Covid-19 stessa“.

Gli aggiornamenti su casi totali, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive. Natale e zone rosse: Regioni tra pressing e cautele ...Che poi aggiunge in conclusione: “Per quanto riguarda lo scompenso cardiaco, già tristemente protagonista del cronico declino clinico fino al decesso ... infezione da Covid-19 stessa“.