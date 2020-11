Coronavirus | Corradini Int Milano | “Ematologie sicure perché Covid-free”

Leggi su ildenaro

Roma, 18 nov. (Adnkronos Salute) – "In Italia la mortalità a causa delè del 4%. Le persone con tumori del sangue se contraggono il virus Sars-CoV-2 hanno invece il 37% di probabilità di morire, quindi quasi 10 volte di più rispetto alla popolazione sana. Se anche uno solo di loro decidesse di non recarsi nei centri e negli ospedali per timore del contagio e interrompesse le cure anticancro, recherebbe un danno enorme alla sua salute già fragile e compromessa. Le 90 Ematologie italiane sonoin quanto aree-free, i pazienti devono stare tranquilli e continuare a curarsi. I trattamenti, anche durante la pandemia, non possono essere interrotti. Uno dei principali fattori di rischio di morte, in caso di contagio da-19, è proprio la fase avanzata della patologia ematologica".