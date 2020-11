Coronavirus: Conte, 'shopping online cresce, preservare settore commerciale' (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Alcuni dei mutamenti strutturali che la pandemia ha fortemente accelerato, pensiamo alla diffusione dello smart working, potrebbero restare impressi nelle abitudini delle persone anche dopo la fine pandemia e ci pongono sfide significative che dobbiamo essere in grado di affrontare. Penso anche che una modificazione abitudini vita dei cittadini italiani potrà derivare dal fatto che in questo periodo pandemico si sta facendo un grande, massiccio ricorso ad acquisti on line. Questo potrebbe ridefinire alcune filiere economiche, quindi noi, come decisori politici, dobbiamo stare attenti, lavorare con voi per cercare di mantenere in equilibrio un settore, altrimenti dopo il termine della pandemia ci troveremo con un disequilibrio da un punto di vista economico, commerciale, su cui sarà difficile intervenire se non ci ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Alcuni dei mutamenti strutturali che la pandemia ha fortemente accelerato, pensiamo alla diffusione dello smart working, potrebbero restare impressi nelle abitudini delle persone anche dopo la fine pandemia e ci pongono sfide significative che dobbiamo essere in grado di affrontare. Penso anche che una modificazione abitudini vita dei cittadini italiani potrà derivare dal fatto che in questo periodo pandemico si sta facendo un grande, massiccio ricorso ad acquisti on line. Questo potrebbe ridefinire alcune filiere economiche, quindi noi, come decisori politici, dobbiamo stare attenti, lavorare con voi per cercare di mantenere in equilibrio un, altrimenti dopo il termine della pandemia ci troveremo con un disequilibrio da un punto di vista economico,, su cui sarà difficile intervenire se non ci ...

