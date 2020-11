Coronavirus: Conte, ‘ragioniamo su incentivi a affitti commerciali’ (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “La rinegoziazione tra locatori e locatari è indispensabile risolverla, è un tema delicato, riguarda la contrattazione tra privati ma stiamo valutando qualche formula di intervento compatibile con il quadro costituzionale e che consenta a voi di evitare un Contenzioso e di arrivare a una soddisfazione economica equa in un Contesto di tale emergenza, rispetto a quelle che sono anche le aspettative economiche dei proprietari degli immobili”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo all’assemblea Fipe Confcommercio 2020, a proposito degli affitti dei locali commerciali. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “La rinegoziazione tra locatori e locatari è indispensabile risolverla, è un tema delicato, riguarda la contrattazione tra privati ma stiamo valutando qualche formula di intervento compatibile con il quadro costituzionale e che consenta a voi di evitare unnzioso e di arrivare a una soddisfazione economica equa in unsto di tale emergenza, rispetto a quelle che sono anche le aspettative economiche dei proprietari degli immobili”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe, intervenendo all’assemblea Fipe Confcommercio 2020, a proposito deglidei locali commerciali. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

