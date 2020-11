Coronavirus: Conte, ‘per Recovery al lavoro su Budgetary plan’ (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 18 nov. (Adnkronos) – Il Recovery Plan “potrà far leva sulle ingenti risorse europee del Recovery Fund, stiamo in queste ore lavorando al Budgetary plan, lo approveremo internamente e poi lo presenteremo a Bruxelles”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo all’Assemblea Fipe Confcommercio 2020 L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 18 nov. (Adnkronos) – IlPlan “potrà far leva sulle ingenti risorse europee delFund, stiamo in queste ore lavorando alplan, lo approveremo internamente e poi lo presenteremo a Bruxelles”. Lo ha detto il premier Giuseppe, intervenendo all’Assemblea Fipe Confcommercio 2020 L'articolo proviene da Ildenaro.it.

