Coronavirus: Conte, 'distribuzione vaccini centrale per tornare a normalità' (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "La disponibilità di un vaccino nei mesi a venire nonché la sua distribuzione efficace sarà una condizione fondamentale per ricostruire una socialità che sia di nuovo in presenza, necessaria per una piena ripresa economica". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'Assemblea Fipe Confcommercio 2020. "Il piano di distribuzione dei vaccini - ha aggiunto poi il presidente del Consiglio - avverrà lungo tutto l'arco del 2021 ma prima di poter godere appieno di tutti vantaggi derivanti da vaccini e terapie monoclonali, che ci aspettiamo ricevano le certificazioni quanto prima, occorrerà del tempo, perciò dobbiamo essere pronti per immettere nuove risorse e introdurre gli incentivi fiscali adeguati". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "La disponibilità di un vaccino nei mesi a venire nonché la suaefficace sarà una condizione fondamentale per ricostruire una socialità che sia di nuovo in presenza, necessaria per una piena ripresa economica". Lo ha detto il premier Giuseppe, intervenendo all'Assemblea Fipe Confcommercio 2020. "Il piano didei- ha aggiunto poi il presidente del Consiglio - avverrà lungo tutto l'arco del 2021 ma prima di poter godere appieno di tutti vantaggi derivanti dae terapie monoclonali, che ci aspettiamo ricevano le certificazioni quanto prima, occorrerà del tempo, perciò dobbiamo essere pronti per immettere nuove risorse e introdurre gli incentivi fiscali adeguati".

Corriere : Conte: a stretto giro nuove misure per l’economia, c’è un diffuso disagio sociale e psicologico - Corriere : Conte: «Natale è raccoglimento spirituale, non viene bene in tanti» - repubblica : RT @RepubblicaTv: Conte: 'Quanto fatto finora non sufficiente, presto nuove risorse a sostegno economia': 'Siamo consapevoli che l'emergenz… - zazoomblog : Coronavirus: Conte con dialogo e collaborazione rialzeremo testa - #Coronavirus: #Conte #dialogo - patriziagatto3 : RT @adrianobusolin: Da ieri #Conte peggio di #Trump: #Covid, superati i #decessi degli #StatiUniti -